Schwellheim sammelt Superlative

Ob das stimmt, kann aufgrund fehlender Datenerhebung nicht verifiziert werden. Aber auch Michael Tschofen weiss von keiner vergleichbaren Anlage. Der Architekt ist stellvertretender Geschäftsführer der Bau- und Wohngenossenschaft Graphis, die hier als Investorin fungiert. Die über 70 Jahre alte Institution mit Sitz in Bern hält 18 Siedlungen in neun Kantonen in ihrem Portfolio – gesamthaft sind es 1300 Wohnungen.

Die Überbauung Heuwinkel mit der Fotovoltaikanlage im Ausmass von zehn Tennisplätzen ist nicht das einzige Projekt, das mit Superlativen beschrieben wird. Auch der Wegmattenpark, ein Vorhaben der Einwohner­gemeinde selber, sticht heraus: «Ziel der Gemeinde ist es, Allschwils grössten Park, der nun aufgewertet und erweitert wird, im Frühjahr 2021 zu eröffnen.»

Das grösste Hunde-WC Allschwils soll sich verändern

Heute wird der Park an der Ecke Baslerstrasse/Baselmattweg im Volksmund als «grösstes Hunde-WC Allschwils» bezeichnet. Das soll sich ändern. Mit der Aufwertung sollen hier unter anderem ein Pavillon, ein Grillplatz, ein Klettergerüst, ein Wasserspiel, ein öffentliches WC, ein Fuss- und Radweg sowie eine Mehrzweckfläche – etwa für Märkte oder Zirkusse – zu stehen kommen. Die Kosten betragen rund 2,8 Millionen Franken.

Die Maschinenführer sind ­bereits an der Arbeit. Dank der Webcam unter www.allschwil.ch lässt sich der Fortschritt live mitverfolgen. Bis Ende September und dann wieder ab April 2020 ist der Park teilweise zugänglich, dazwischen bleibt er komplett gesperrt.

Leuchtturm für 30 Millionen

Mit der Fertigstellung dieses 26'000-Quadratmeter-Parks wird ein Politikum beigelegt. Bis vor ungefähr zehn Jahren gab es hier Schrebergärten. Ein Bauprojekt wurde daraufhin abgelehnt. Erst mit der Annahme des «Masterplans Wegmatten» im Jahr 2012 konnte die Zukunft des Gebiets geklärt werden. Neben dem Park entsteht auf dem Areal Wegmatten ausserdem eine Überbauung mit vier Hochhäusern.