Schweizergardist: «Es erfüllt mich mit Freude, Stolz und Glückseligkeit»

Mauritz von Sury, Sie sind am 6. Mai in Rom als Schweizergardist vereidigt worden. Was für ein Gefühl war das?

Es war ein Gemisch aus Freude, Stolz und Glückseligkeit. Es geht einem viel durch den Kopf in dem Moment, da man lange auf diesen hingearbeitet hat. Viele Tausend Menschen verfolgten die Vereidigung der insgesamt 23 neuen Schweizergardisten. Darunter war auch meine Familie. Es ist für mich eine Ehre, in der Schweizergarde zu dienen, die es seit 1506 gibt.