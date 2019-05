Schulleiterin: «Einer der Schüler erschien mit einer Waffe»

«Zwei Schüler berichteten, dass sie mit einer Waffe bedroht wurden», sagt Regula Meschberger, Schulleiterin.

Regula Meschberger, Schulleiterin der Primar- und Kreisschule Dorneckberg, berichtet gegenüber der BaZ Folgendes: «Ich war im Büro, als zwei Schüler zu mir geeilt kamen. Sie berichteten, dass ein ehemaliger Schüler mit einer Waffe sie bedroht habe. Was für eine Waffe es war, kann ich nicht sagen. Die Polizei war innert wenigen Minuten aus Liestal bei uns in der Schule und hat alles durchsucht. Wo der mutmassliche Täter zu diesem Zeitpunkt gewesen ist, weiss ich nicht. Die Polizei hat das ganze Gebäude akribisch untersucht. Die Schülerinnen und Schüler haben dies alles sehr ruhig über sich ergehen lassen.» Der ehemalige Schüler konnte laut Meschberger ausserhalb der Schule gefasst werden.

Nach dem beendeten Einsatz, hat auch die Solothurner Kantonspolizei die Medien informiert. Grund für ihren Einsatz sei eine Meldung gewesen, dass ein Jugendlicher Drohungen gegen einzelne Schüler ausgesprochen habe und nach ersten Erkenntnissen mit einer Waffe unterwegs gewesen sein soll. «Im Anschluss verliess er das Areal in unbekannte Richtung. Um die Situation zu klären, waren in Büren (SO) mehrere Einsatzkräfte der Kantonspolizei Solothurn sowie der Polizei Basel-Landschaft unterwegs. Zudem standen der Rettungsdienst, ein Care-Team, die Schulleitung und die Gemeindebehörden im Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler wurden in eine Turnhalle gebracht und dort betreut, das Areal wurde bewacht. Eine unmittelbare Gefährdung von Drittpersonen bestand nicht. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 15 Uhr konnte der Jugendliche angehalten werden. Er wurde für weitere Abklärungen auf einen Polizeiposten mitgenommen. Eine Strafuntersuchung wurde eingeleitet», schreiben die Behörden in einem Mediencommuniqué.

Die Schule ist mittlerweile wieder geöffnet und die Polizei wieder abgezogen. Eine Gefahr bestehe derzeit nicht. Verletzt wurde niemand.