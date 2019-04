Schneider-Schneiters Sitz verteidigen

Gerhard Pfister als Gast

Gast am Parteitag war Gerhard Pfister, der Präsident der CVP Schweiz. Noch vor den Nominationen schwörte er die Baselbieter Parteikolleginnen und -kollegen auf die nationalen Wahlen ein. «Sie haben gezeigt, wie Wahlkampf geht», sagte Pfister mit Blick auf die Erfolge an den Regierungs- und Landratswahlen.

Damit es in der Schweiz nicht so weit komme wie in den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien, die von Strassendemonstrationen und dem Wirken populistischer Parteien geprägt seien, müsse die CVP gestärkt werden. «Die CVP ist noch die einzige staatstragende Partei der Schweiz», so Pfister. Er kämpfe Tag und Nacht dafür, dass ­seine Partei im Oktober zu den Wahlsiegern gehöre.