Schmachten in kaputtem Regionalzug

«Es war geradezu eine Wohltat, aus dem Zug in die heisse Abendluft auf dem Bahnhofperron in Muttenz auszusteigen», sagt ein SBB-Passagier gegenüber der BaZ. Der Bahnkunde musste in einem Regionalzug von Basel nach Olten mit den anderen Fahrgästen während rund fünf einviertel Stunden ausharren. Der Zug der Linie S3 ist zwischen Muttenz und Pratteln stecken geblieben. «Die Klimaanlage funktionierte danach allerdings nicht mehr und die Hitze im Zug nahm durch die sengende Sonne von Minute zu Minute zu. Die Fenster kann man ja nicht mehr öffnen, also mussten wir schmachten», sagt der Passagier. Allerdings seien die Fahrgäste trotz der Panne ruhig geblieben. Ein Löschzug hätte die defekte Kombination nach der langen Wartezeit zurück nach Muttenz in den Bahnhof gezogen. «Dort erhielten wir von den SBB Mineralwasser», sagt der Bahnkunde. Wenig später sei dann die nächste S3 von Basel nach Olten gefahren.