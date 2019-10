Schluss-Schub für Maya Graf

Augstburgers Support

Zwei BDP-Vertreter in eigenem Namen, da die Partei die Parole noch nicht gefasst hatte, Elisabeth Augstburger namens der EVP, Giovanna Lanza namens der CVP-Frauen Schweiz und Baselland sowie SP-Präsident Adil Koller traten an der gestrigen Veranstaltung im Regierungsgebäude zugunsten von Maya Graf auf. Dabei legte sich insbesondere Elisabeth Augstburger, im ersten Wahlgang noch Grafs Konkurrentin, ins Zeug.

Die Liestaler EVP-Politikerin wiederholte insbesondere, was sie bereits am Wahlabend bekannt gegeben hatte, nämlich dass ihre Partei Maya Graf im zweiten Wahlgang unterstützen werde. Es sei beeindruckend, so Augstburger, «wie sehr Maya Graf in diesem Kanton geschätzt wird».

Giovanna Lanza, Nationalratskandidatin von der CVP-Liste Wirtschaft und Gesellschaft, erklärte ihre Unterstützung für die Sissacherin namens der CVP-Frauen Schweiz und Baselland. Das ist insofern pikant, als die CVP Baselland letzte Woche beschlossen hat, FDP-Kandidatin Daniela Schneeberger zu unterstützen. Lanza hob vor allem Grafs Engagement als Co-Präsidentin von Alliance F, des Bundes Schweizer Frauenorganisationen, hervor.

SP-Präsident Adil Koller sprach sich dafür aus, dass der Kanton Baselland weiterhin mit einer offenen und fortschrittlichen Kraft im Ständerat vertreten sein soll. Aus diesem Grund unterstütze seine Partei die grüne Kandidatin.

Wer dem SP-Präsidenten aber genau zuhörte, wurde den Eindruck nicht ganz los, dieser habe die Wahlkampf-Reibereien zwischen der SP und den Grünen noch nicht ganz vergessen. «Wir sind eine verlässliche politische Kraft, ziehen Eric Nussbaumer zurück und unterstützen Maya Graf», sagte Koller in Anlehnung an die Tatsache, dass sich die Grünen mit einer Rückzugserklärung für den Fall einer Niederlage Grafs schwergetan hatten.