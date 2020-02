Schlägerei bei Guggenkonzert in Laufen

Zugetragen hat sich der handfeste Streit gegen 22.30 Uhr in der Viehmarktgasse, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Person verletzte sich und musste mit der Sanität ins Spital gebracht werden. Kurze Zeit später konnten mehrere Personen kontrolliert werden, die in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein dürften.