Sandra Sollberger will nicht SVP-Präsidentin werden

Die 46-Jährige hat es sich lange überlegt. Aber nachdem sie alle Möglichkeiten gefühlte hundertmal durchgespielt hat, ist sie zum Schluss gekommen, dass das Amt nicht mit ihrem Beruf vereinbar ist. «Ich bin Unternehmerin, und unser Familienbetrieb geht im Moment vor», sagt sie. Das Parteipräsidium sei inhaltlich und zeitlich eine aufwändige Aufgabe, die sich neben dem Nationalratsmandat und dem Malergeschäft kaum bewältigen lässt.

Sollbergers Herz bezeichnet sich als leidenschaftliche KMUlerin. Als sie 2018 in den Parteiausschuss gewählt wurde, stellte sie von Beginn an klar, dass sie das Mandat nur unter einer Bedingung annehmen würde: Sie wolle in der Bude auf keinen Fall kürzer treten.