«Salvete»: Augusta Raurica lud zum Römerfest

«Sol lucet omnibus»: Der Brustpanzer des Legionärs glüht förmlich in der Nachmittagssonne, die für alle scheint. Den prächtigen Helm hat er unter den Arm geklemmt, er wischt sich einige Schweisstropfen von der Stirn, um sodann die Fragen einer Besucherin zu beantworten: «Unsere Gruppe stammt tatsächlich aus Rom, allerdings nicht aus der Antike. Es ist grossartig hier. Wir gehören zur Prätorianergarde. Wir sind das ganze Jahr über aktiv, besuchen viele Anlässe in ganz Europa. So grosse Treffen wie das hier sind immer etwas ganz Besonderes.»