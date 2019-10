«Salina Raurica Ost bleibt grün»: Komitee reicht Initiative ein

Die Initiative mit dem Titel «Salina Raurica Ost bleibt grün» zählt nach eigenen Angaben 900 Unterschriften. Sie kommt sprichwörtlich um fünf vor zwölf, denn die politischen Grundlagen für eine Überbauung sind längst gelegt.

Gleichzeitig hat das Komitee bei der Landeskanzlei des Kantons weitere gut 600 Unterschriften nachgereicht, die eine bereits übergebene Petition ergänzen. Insgesamt zählt der Vorstoss zuhanden des Baselbieter Regierungsrats nun 923 Unterschriften.

«Wir sehen keinen Bedarf»

Die Initiative fordere «ein Innehalten in der Zeit des grassierenden Baubooms in Pratteln», teilt Stöckli mit. «Wir sehen in dem besagten Projekt weder einen Bedarf noch eine Notwendigkeit, auf grüner Wiese Wohnblöcke für 2500 Menschen zu erstellen.» Es brauche stattdessen Grünflächen in Pratteln, dies «als ökologischer Ausgleich, für die Menschen, die hier leben und auch hier bleiben wollen».

Das Komitee reicht die kommunale Volksinitiative ein. Foto: zvg

Ganz anders die Haltung von Kanton und Gemeinde. Nach jahrelangem Stillstand sind die Behörden gewillt, dass Salina Raurica endlich entwickelt wird. Bereits kommenden Monat soll der Spatenstich für die neue Kantonsstrasse erfolgen, die neu entlang der Autobahn führen soll. Diese Strasse ersetzt die bisherige Rheinstrasse entlang des Flusses und ist quasi das Herzstück der verkehrstechnischen Erschliessung des Areals.