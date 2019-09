SVP-Richter lehnt Landesverweis ab

Knapp zwei Monate später pilgerte Pereira erneut zum Schulhaus Kirchmatt. Dort fand er in einen Zimmer eine Lautsprecherbox, die ihm gefiel. Im Sekretariat enteckte er eine Blechbüchse, gefüllt mit Bargeld in der Höhe von 580 Franken. Und beim Schulleiter lag noch mehr Bargeld in einer weiteren Blechbüchse herum. Zudem fand er die Kreditkarte der Schule und daneben den dazugehörigen Pin. Damit hob er an zwei Bankautomaten je 1000 Franken ab und brachte die Kreditkarte später wieder zurück.

Bei der dritten Tour lief er in eine von der Polizei vorbereiteten Falle. Er steckte wieder zwei präparierte Couverts mit Geld ein, wurde dabei aber von der installierten Überwachungskamera gefilmt. Einige Tage später klickten die Handschellen.

Delikt reicht für Landesverweis aus

Staatsanwältin Evelyn Kern klagte Pereira wegen gewerbsmässigen Diebstahls an. Das ist einer der Delikte, für die das Gesetz einen obligatorischen Landesverweis vorsieht. Pereira war sich dem im Gerichtssaal bewusst. Unter Tränen drückte er der 24-Jährige, der als Drittklässler in die Schweiz kam, seine Reue aus. «Für mich würde bei einer Ausweisung eine Welt zusammenbrechen», sagte er. Sein Leben finde hier statt, er denke sogar auf deutsch. Kern forderte für den jungen Mann nur eine bedingte Haftstrafe von 12 Monaten. Sie bat das Gericht, keinen Landesverweis auszusprechen, weil aus ihrer Sicht ein Härtefall gegeben ist, der eine Ausnahme möglich macht. Das Amt für Migration hatte den Fall zuvor anders beurteilt und die Voraussetzungen für eine Härtefallregelung negiert.

Gut integriert

Gerichtspräsident Daniel Schmid (SVP) nannte den Antrag Kerns «humanistisch und mutig». Schmid beurteilte die Sachlage jedoch ähnlich wie die Staatsanwaltschaft und beliess es bei einer bedingten Haftstrafe von acht Monaten. Aus seiner Sicht seien die Kriterien für einen Landesverweis für den gut integrierten Brasilianer nicht gegeben. Pereiras Familie lebt grösstenteils ebenfalls im Baselbiet und der junge Mann hat fast keine Schulden und geht arbeiten. Die Delikte seien nicht genügend schwer im Vergleich zur Verwurzelung Pereias in der Schweiz, um einen Landesverweis zu rechtfertigten, sagte Schmid. Er gab dem Verurteilten aber deutlich zu verstehen, dass es bei weiteren Delikten zu einem anderen Entscheid kommen könnte: «Das ist ihre letzte Chance».