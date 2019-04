SVP-Präsident tritt zurück

Am Tag nach den Gesamterneuerungswahlen gibt Oskar Kämpfer bekannt, was Polit-Kenner schon länger vermutet haben: Er gibt sein Amt als Parteipräsident ab. Der Grund liege allerdings nicht in der Wahlniederlage vom Sonntag. Die SVP hat sieben Landratssitze verloren und ist auch mit der Regierungskandidatur von Thomas de Courten abgeblitzt.