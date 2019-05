SP will mit «Kristallkugel» vors Volk

Adil Koller verzieht keine Miene. Nicht der geringste Ansatz eines Lächelns. Der Landrat und Präsident der Baselbieter SP sitzt in der Cafeteria des Regierungs­gebäudes in Liestal und bläst Trübsal. Kurz zuvor hat das Kantonsparlament sämtliche Anträge seiner Partei abgeschmettert. Die Steuervorlage 17 bleibt nach der ersten Lesung somit unverändert. Wenn das Paket im Juni zum zweiten und letzten Mal vor den Landrat kommt, wird die SP an der Schlussabstimmung Nein stimmen, sagt Koller.