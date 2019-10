Rund 8 Millionen für psychiatrische Behandlung

Mit der einmaligen Ausgabe für die Jahre 2020 bis 2022 soll unter anderem der Aufenthalt von erwachsenen Baselbieterinnen und Baselbietern in psychiatrischen Tageskliniken des Stadtkantons mit 120 Franken pro Behandlungstag mitfinanziert werden. Dies teilte die Baselbieter Regierung am Mittwoch mit. Darüber hinaus soll mit dem Betrag auch die Behandlung von Kindern und Jugendlichen in der Tagesklinik der Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel mitbezahlt werden. Mit der nun an den Landrat verabschiedeten Vorlage will die Baselbieter Regierung die psychiatrische Versorgung im Kanton Basel-Landschaft verbessern. Gleichzeitig erhofft sie sich durch die Förderung von psychiatrischen Tageskliniken auch eine Kostenreduktion im stationären Bereich. Denn gemäss der Vorlage sind seit Einführung der Spitalfinanzierung im Jahr 2012 die Kantonsteile für die stationäre psychiatrische Behandlung der Bevölkerung des Kantons Basel-Landschaft um knapp 15 Prozent gestiegen - im Jahr 2018 von 37,5 Millionen auf 43 Millionen Franken.