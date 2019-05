Rund 300'000 Franken für Rechtsstreitigkeiten aufgewendet

Die AMKB wurde 2017 als unabhängiger Kontrollverein von der Wirtschaftskammer Baselland, den Baumeistern der Region Basel, der Unia und dem Gewerkschaftsbund Baselland gegründet. Im Auftrag des Kantons ­Baselland führt der Verein Kontrollen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe durch.

Verfahren hängig

Gemäss den Ausführungen in der finanziellen Berichterstattung wurde die AMKB im Sommer 2018 von der «Basler Zeitung» mit «schweren Vorwürfen eingedeckt, die nicht den Tatsachen entsprechen». «Da sich die ‹Basler Zeitung› geweigert hat, die Falschmeldungen richtigzustellen, hat die AMKB den Rechtsweg beschritten», heisst es weiter im Bericht des vom Staat eingesetzten Aufsichtsorgans.

Das Rechtsverfahren ist noch hängig. Der Bericht enthält jedoch bereits die im Jahr 2018 abgerechneten Kosten für das Verfahren gegen die «Basler Zeitung»: 189'093 Franken erhielt das Anwaltsbüro Homburger AG bisher dafür. Es sei bedauerlich, dass die Arbeitsmarktkontrolle «ungerechtfertigt ins Kreuzfeuer öffentlicher Kritik geraten ist», steht im Vorwort des Berichts. Indiskretionen hätten zu «mehrfach verleumderischen Anschuldigungen» geführt.

Auch an Wirtschaftskammer

Insgesamt beliefen sich 2018 die Kosten für die Rechtsverfahren auf 303'798 Franken. Darin enthalten sind auch indirekte ­Kosten. Weitere 53'850 Franken hat die AMKB an die Wirtschaftskammer Baselland weitergeleitet – als «Kostenbeteiligung für Rechtsstreitigkeiten». Den gleichen Betrag zahlte die AMKB auch der Gewerkschaft Unia aus.

Für Landrat Klaus Kirchmayr ist der Jahresbericht Anlass, der Baselbieter Regierung Fragen zu den Rechtsverfahren in der aufgeführten Höhe zu stellen. Ohne die Kosten dafür hätte die AMKB einen sechsstelligen Gewinn erzielt und damit über mehr Geld für die Bekämpfung der Schwarzarbeit verfügt, hält Kirchmayr in der Interpellation fest, die er am Donnerstag im Landrat einreichen wird.