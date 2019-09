Rückenwind für Lehrstellensuchende

Wenn die Analogie zum Fliegen für das Jubiläum von Take off naheliegt, so bietet sich das Velo als Vehikel des beruflichen und sozialen Wiedereinstiegs an. Take off kann nämlich als Teil der Stiftung Jugendsozialwerk Blaues Kreuz BL jungen Menschen, die aus dem Bildungsprozess ausgeschieden sind, prak­tische Erfahrung beim Partnerbetrieb Velafrica bieten. Dort werden gebrauchte Fahrräder flottgemacht, um beispielsweise in ländlichen Regionen Afrikas Kindern den Weg in die Schule zu erleichtern.

Melanie Altermatt erzählt sichtlich stolz, dass sie bereits die Endkontrolle der Gebraucht­räder durchführen darf, die nach Afrika verschifft werden sollen. Seit knapp einem Monat ist die 21-Jährige bei Take off an Bord und absolviert ein dreimonatiges Praktikum bei Velafrica. Die junge Frau hatte 2015 die Berufsvorbereitungsschule zwar fertig gemacht, steht heute aber ohne Zertifikat da. Sie sucht eine Lehrstelle als Malerin. «Ich stelle mir den angestrebten Wiedereinstieg ins Berufsleben einfacher vor, wenn er im Zusammenhang mit dem Velo steht, da mir das auch privat Freude bereitet», berichtet Altermatt.

Selbstständigkeit fördern

Eine Malerlehre hatte die BMX-Fahrerin auch begonnen. Weil sie dort aber gemobbt wurde, erlitt sie eine Depression. Nach der Krankheit sei sie vom Betrieb entlassen worden. Psychologische Behandlung habe ihr geholfen, den Wiedereinstieg anzugehen.

Einen Tag pro Woche wird ­Altermatt bei Take off gecoacht. «Hier werde ich für voll genommen und fühle mich als Teammitglied. Alle befinden sich auf einer Ebene», nennt die angehende Malerin den Grund, weshalb sie sich hier besser fühlt. Das Selbstbewusstsein zu stärken, ist Teil des Konzepts von Take off.

Aber auch die Selbstständigkeit wird gefördert. Deshalb hätte nicht nur rein Berufliches Platz in den Zielsetzungen, die sich die Teilnehmenden selbst geben. Es gehört auch dazu, dass «wir ­gemeinsam meine Schwächen in Angriff nehmen», sagt sie, «zum Beispiel das Telefonieren». Bei Melanie Altermatt äussert sich diese Förderung im Willen, nicht mehr vom Sozialamt abhängig zu sein. «Das ist ein Teufelskreis, aus dem ich mithilfe eines ­Lehrabschlusses herauskommen will», sagt sie. Obwohl sie vom Sozialamt zugewiesen worden war, «war es schlussendlich meine eigene Entscheidung, zu Take off zu kommen», sagt Altermatt, «denn ich will einen Tagesrhythmus haben».

Eine Ausbildung zur Zweiradmechanikerin erachtet sie als gute Alternative. «Aber ich konzentriere mich auf die drei laufenden Bewerbungen bei Malerbetrieben», beschreibt sie ihren Hauptfokus.

Arbeitssituationen trainieren

Andreas Zbinden, Bereichsleiter von Take off, ist guter Dinge, dass Altermatt den Anschluss finden wird: «Ich glaube, dass sie bis nächsten Sommer eine Lehrstelle gefunden hat.» Zurzeit nutzen 35Jugendliche eines von vier unterschiedlich intensiven Programmen zur beruflichen Orientierung. Melanie Altermatt ist eine von 16 Teilnehmenden des Take-off-Angebots «jobs2do», das Praxis mit Coaching verbindet.