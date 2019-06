Rotes Denkmal wartet auf grünes Licht

Nur zu gerne hätte der Langenbrucker Gemeindepräsident Hector Herzig am 6. Juli die Tore zum roten Hangar geöffnet und die Bevölkerung zu einem Augenschein eingeladen. Dann nämlich geht in seinem Dorf eine grosse Feier zum Gedenken an den heimischen Flugpionier Oskar Bider über die Bühne. Am Tag darauf wird es genau 100 Jahre her sein, als der Pyrenäen- und Alpenüberflieger bei einem Akrobatikflug ums Leben kam.