Rote und Grüne im Klima-Wettlauf

Es fragt sich nur, mit welchen Mitteln? Die neuste SP-Forderung auf kantonaler Ebene: netto null CO2-Emissionen bis 2030. Dass sich der Bundesrat erst vor kurzem dasselbe Ziel bis 2050 gesetzt hat, erwähnen Désirée Jaun und die SP-Fraktion in ihrer Motion nicht. Auch nicht, dass sich die Schweiz mit der Ratifizierung des Klimaübereinkommens von Paris dazu verpflichtet hat, die Treibhausgasemissionen bis 2030 zu halbieren.

Dafür reklamieren die Sozialdemokraten für den Kanton schlicht «eine klare Klimastrategie, konsequente Ziele sowie wirksame Klimaschutzmassnahmen» – ohne näher auszuführen, was darunter zu verstehen ist. «Es braucht endlich politisch griffige Massnahmen», hatte Désirée Jaun schon im März anlässlich der Debatte um «Climate Emergency» in den Landratssaal gerufen. Auch ohne zu sagen, was griffig ist.

An der Klimakonferenz in Paris von 2015 ist ein Klimaübereinkommen verabschiedet worden, das alle Staaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen verpflichtet: ein rechtlich verbindliches Instrument der Vereinten Nationen. Und inzwischen hat das Intergovernmental Panel on Climate Change auch die Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Klimaerwärmung bei 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gestoppt werden könnte.

Aufgezeigt wird in diesen Berichten, dass es nur mit einer Vielzahl von Massnahmen überhaupt möglich ist, das Ziel annähernd zu erreichen. Erneuerbare Energien anstelle von Benzin, Gas, Öl oder Kohle reichen dafür nicht aus. Auch die Kohlendioxidabscheidung und -speicherung sowie die Kernenergie müssen ihren Anteil dazu leisten – und zwar weltweit. Bis 2030 indes ist das Ziel nicht zu erreichen. Selbst dann nicht, wenn der Kanton Baselland das Ziel netto null CO 2 bis 2030 beschliesst.

Einen wesentlich pragmatischeren Vorstoss haben die Grünen im Landrat eingereicht. Balint Csontos und die Fraktion Grüne/EVP verlangen nämlich mit einer parlamentarischen Initiative, dass künftig bei Vorlagen auch die Auswirkungen auf das Klima ausgeführt werden sollen.