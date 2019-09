Rieblis Motion soll moderat umgesetzt werden

Das Baselbieter Sozialamt hat einen Vorschlag zur Umsetzung der Motion von Peter Riebli (SVP) betreffend Kürzung der Sozialhilfeleistungen erarbeitet und der Konsultativkommission der Sozialhilfe (KKSH) zur Stellungnahme unterbreitet. Diese habe den Vorschlag an zwei Sitzungen erörtert. Das teilte gestern die Finanz- und Kirchendirektion (FKD) mit. Das Resultat der Vorarbeiten, so die FKD, sei «ein Vorschlag zur Umsetzung der Motion mit einer moderaten Anpassung des Systems.» Dabei werde dem Faktor «Motivation» Rechnung getragen, Peter Rieblis Motion aber nicht buchstabengetreu umgesetzt, heisst es in der Medienmitteilung der FKD.