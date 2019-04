Rechts geblinkt, links abgebogen

Doch nach den Wahlen kam die Ernüchterung: Weder die CVP noch die Grünliberalen oder die BDP konnten einen Wahl­sieger feiern. Einzige Ausbeute des Manövers war die Wahl der Bisherigen Regina Werthmüller, der die Grünliberalen einen ihrer Listenplätze als Parteilose überlassen hatten. Seit gestern steht jetzt auch noch fest, dass Werth­müller im Alleingang als Fraktionslose im Landrat einen links-grünen Kurs verfolgen wird. Für die Partner der Oberbaselbieter Mitte-Koalition heisst dies: ausser Spesen nichts gewesen.

Obwohl auf der Liste Die ­Mitte in den Landrat gewählt, verweigert sich Werthmüller im Parlament der neuen Mitte-­Fraktion, welche letzte Woche die CVP und die Grünliberalen grün­deten. Heute ist Meldeschluss für die Fraktionen der neuen ­Legislaturperiode.

Mitglied der «Stechpalme»

«Meine politische Ausrichtung ist klar links-grün, sowohl in sozialen und finanziellen Anliegen als auch unter anderen in den Bereichen Umwelt und Energie», begründet Werthmüller in ihrer Pressemitteilung den Entscheid, der gemeinsamen Fraktion von CVP und GLP nicht beizutreten. Werthmüllers politische Heimat in Sissach ist die «Stechpalme». Dieser Gruppierung gehören auch Regierungsrat Isaac Reber, Nationalrätin Maya Graf und die neue Landrätin Laura Grazioli an. Sie alle politisieren auf kantonaler Ebene bei den Grünen.

Auch Werthmüller wurde 2011 und 2015 auf der Liste der Grünen gewählt. Sie hat die Grünen nach dem Parteiausschluss von Landratskollege Jürg Wiedemann verlassen und sich der Fraktion der Grünliberalen und Grünen-Unabhängigen angeschlossen. Mit Wiedemann zusammen ist Werthmüller bei der Starken Schule engagiert. Regina Werthmüllers erfolgreiche Wiederwahl am vergangenen 31. März auf der Liste Mitte wurde auch von der Stech­palme auf ihrer Homepage bejubelt: «Herzliche Gratulation – super!!!»

Den Platz auf der Liste Die Mitte sei ihr von den Grün­liberalen ohne jegliche Bedingungen und im Wissen, dass sie weiterhin eine links-grüne Politik verfolgen würde, zugestanden worden, erklärte Werthmüller gestern der BaZ. Sie habe ihren Landratssitz nicht kampflos räumen wollen. Und in der Fraktion mit den Grünliberalen hätten sie ein gutes Einvernehmen gehabt. Sie habe sich aber ausbedungen, dass sie als Parteilose kandidiere und weiterhin eine eigenständige Politik verfolgen könne. Dies sei auch akzeptiert worden.