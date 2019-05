Reber informiert Landrat falsch

Es war eine Aktion, die die ­Blaulichtorganisationen brüs­kierte– vorab die Feuerwehr in Liestal, die traditionellerweise und zuverlässig für die Sicherheit des Liestaler Feueranlasses, Chienbäse, verantwortlich zeichnet: Am 10. März installierte der Leiter des Amts für Militär und Bevölkerungsschutz (AMB), Patrik Reiniger, seinen Krisenstab, postierte Einsatzleitwagen und Sanitätscontainer bei der Kaserne Liestal. Mit dem Aufbau einer Parallel­organisation hebelte der Mann, der seit März 2018 das AMB leitet, die bisherigen Hierarchien aus, was unter anderem zu Anfragen im Landrat führte.