Projekt Spitalneubau wird vertagt

Allerdings, das haben die Verantwortlichen an der Medienkonferenz vom Donnerstag in Liestal wiederholt betont, sollen zusammenhängende Areale auf Baselbieter Boden reserviert werden, damit die nächste Generation dort gegebenenfalls ein neues Spital bauen kann. Doch für die kommenden rund 30 Jahre liegt der Fokus nun auf den beiden Standorten Liestal und Bruderholz.

«Fokus»: So heisst auch die gewählte Strategievariante. Denn die Standorte sollen klarere Profile erhalten. Während in Liestal weiterhin eine erweiterte Grundversorgung angeboten werden soll, erfolgt beim Bruderholz eine Konzentration auf Bewegungsapparat, Rehabilitation, Alter und Schmerzklinik. Im Bereich Bewegungsapparat entsteht eine Kooperation mit der Hirslanden-Klinik Birshof. Dass der stationäre Teil in Laufen zugunsten eines ambulanten Gesundheitszentrums aufgegeben werden soll, ist bereits seit vergangener Woche bekannt.

Start im kommenden Jahr

Die Spitalleitung und die Regierungsmitglieder haben am Donnerstag zwar versucht, den Ein-Standort-Vorschlag der Ärztegesellschaft als wichtigen Teil des Entscheidungsprozesses zu würdigen. Doch ein Neubau hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen und wäre «vermutlich auch zu teuer ausgefallen», sagt Gesundheitsdirektor Thomas Weber. Hinzu komme die Unvorhersehbarkeit der Zukunft: «Wer weiss schon, wie ein Spital in 30 Jahren aussieht?» Die Zukunft jetzt zu betonieren, sei ein falscher Schritt.

Ausserdem hätte man auch bei der Variante Neubau in die alten Standorte investieren müssen, um die Zwischenzeit überbrücken zu können. Dieses Geld wäre verloren. Als «völlig unrealistisch» erachtet Regierungspräsident Isaac Reber den von den Ärzteverbänden kommunizierten Zeitplan, «in ein paar Jahren ein Spital zu bauen».

Demgegenüber kann die «Transformation», wie es Verwaltungsratspräsidentin Madeleine Stöckli nennt, bereits im kommenden Jahr beginnen. Was das medizinische Angebot angeht, so soll der Prozess im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Die Sanierung der Behandlungstrakte in Liestal und der modulare Teilneubau auf dem Bruderholz benötigen laut Plan aber noch Zeit bis Ende 2031.