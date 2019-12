«Privatbesitz ist eine Erfindung», konstatierte Van Schaik. Privatbesitz und -eigentum habe der Mensch erst erlernen müssen (8. Gebot: «Du sollst nicht stehlen»). Nomadische Jäger und Sammler kannten Besitz, wenn überhaupt, in Form einer Waffe oder eines Kleidungsstücks. Mehr besitzen, als sie zu tragen vermochten, konnten sie nicht.

Schweizer Wohlstand sei nicht selbstverständlich, war eine weitere These an diesem Abends. Nicht zuletzt gehe er zurück auf den Unwohlstand anderer. Die Schere zwischen Arm und Reich öffne sich zusehends. Offensichtlich werde die Welt nicht gerechter. Gerade deswegen solle in der Zeit des adventlichen Konsumrausches dieser Kontrastpunkt gesetzt werden: «Arm und Reich». Die Entwicklung der Gesellschaft hin zu Besitzenden sei in biblischen Texten sichtbar, waren sich die Referenten einig.

Der Patriarch entsteht

«Diese Entwicklung der Religion in Israel hin zum Monotheismus ist eine sehr, sehr späte Entwicklung», sagte Benedikt Hensel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Alttestamentliche Wissenschaft und Früh­jüdische Religionsgeschichte der Universität Zürich. Hensel sieht den Monotheismus im 6. Jahrhundert vor Christus aufkommen. Allerdings hätten die Menschen in privaten Räumen weiterhin ihre alten Götter verehrt.

Der Trend zu dem einen Gott sei einhergegangen «mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Struktur». Stämme schlossen sich zu grösseren Stämmen zusammen. Es bildete sich eine Hierarchie – und der Gott des grössten Stammesführers wurde zum grössten Gott.

So habe sich auch das Patriarchat ausgebildet. Der Herrscher als Grosseigen­tümer, der vererbt. Vor allem an seinen ältesten Sohn.

Von Orang-Utans lernen

Carel van Schaik, der in Indonesien Orang-Utans begleitete, um mehr über den Menschen in Erfahrung zu bringen, gelangte zur Einsicht, die Bibel könne als Beschreibung der Evolution des Menschen begriffen werden. «Sie zeigt, womit sich die Menschen damals auseinandersetzten und welche ihre Lösungsansätze waren», schilderte Van Schaik, «in der Vertreibung aus dem Paradies sieht man die Entstehung der Landwirtschaft.»