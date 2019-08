Primarschüler müssen bereits wie Manager denken

Regierungsrätin Monica Gschwind hatte die Schule in Arisdorf zum Start ins neue Schuljahr ausgewählt, um vor Ort aufzuzeigen, wie die Schülerinnen und Schüler bereits in der Primarschule an die Berufs- und Arbeitswelt herangeführt werden. «Eine frühzeitige Ausein­andersetzung der Kinder und ­Jugendlichen mit möglichen ­Berufsfeldern ist zentral», sagte die Bildungsdirektorin.

Ideale Räumlichkeiten

Die Voraussetzungen dafür sind an der Kreisschule Arisdorf-Hersberg ideal: Die von der Gemeinde vor drei Jahren umgebauten und renovierten Schulräumlichkeiten ermöglichen einen modernen Schulunterricht vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse: grosszügige Klassenräume mit Gruppenraum und individuellen Arbeitsplätzen für Schülerinnen und Schüler, eine IT-Infrastruktur, die mit interaktiven Wandtafeln, Visualizer, Laptops und Drucker heutigen Bedürfnissen entspricht. «Die Bildung hat in unseren Gemeinden einen hohen Stellenwert», erklärte Gemeinderat Roger Schaub der BaZ.

«Berufliche Orientierung» sei sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarschule im Lehrplan verankert, führte Gschwind aus. Der Unterricht erfolge selbstverständlich methodisch und didaktisch altersgerecht. Auch den jüngsten Schülerinnen und Schülern ermögliche er einen ersten spielerischen Zugang zu Arbeit und Beruf.

Persönliches Potenzial ausschöpfen

«Unser Ziel ist es, dass jede Schülerin und jeder Schüler sein persönliches Potenzial ausschöpfen und seinen eigenen Weg gehen kann», sagte Gschwind. Dazu gehöre auch im Verlaufe der sechsten Klasse für jeden und jede, den Leistungszug der Sekundarschule zu finden, der am geeignetsten sei. Gschwind betonte, dass das Bildungssystem im Baselbiet eine hohe Durchlässigkeit aufweise.

Der gezielte Aufbau der beruflichen Orientierung sei eine Voraussetzung dafür, dass die ­Jugendlichen nach Abschluss der Volksschule bewusst einen ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechenden ersten Ausbildungsweg wählen können. Es sei dies eine Aufgabe der Schule ­zusammen mit den Eltern, der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung und der Wirtschaft.