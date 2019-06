Pratteln hofft auf zusätzliche Arbeitsplätze

Prattelns Gemeinderatspräsident Stephan Burgunder zeigte zu Beginn der Einwohnerratssitzung vom Montag die Richtung auf, in die sich die Gemeinde in den nächsten fünf bis dreissig Jahren entwickeln soll: hin zu einer ver­dichteten Bauweise in den ­Industriegebieten, teilweise auch in Wohngebieten; hin zu attraktiven Aussenräumen mit guten Einkaufs-, Gastronomie-, und Freizeitangeboten in den Zentren.