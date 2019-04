Politisches Nachspiel für Baselbieter Krisenstabschef

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Reiniger mit seinem Verhalten für Fragen im Landrat sorgt. Bereits Fragen löste er aus, weil er zum ersten Mal in der Geschichte des Baselbiets «seinen» Krisenstab beim Chienbäse in Liestal installierte: Wie die Regierung schreibt, hat der Krisenstab das Supportteam bezeichnet, es sind Einsatzleitwagen und der Sanitätscontainer im Innenhof der Kaserne Liestal platziert worden. Ferner hat eine Verbindungsoffizierin des Krisenstabs während des Chienbäseumzugs beim Einsatzleiter Einsitz genommen. Diese Vorgänge wurden als Einsetzung eines Schadenplatzkommandos des Krisenstabs verstanden.

Nicht im Baselbiet zu Hause

Nur: Bisher waren immer die sogenannten B-Dienste verantwortlich. Würde es brennen, führte die Feuerwehr das Kommando, käme es zu einer Panik mit Verletzten, hätte die Sanität die Führung, bei Ausschreitungen wäre es die Polizei. Erst wenn ein Grösstereignis einträte, in das alle Rettungskräfte voll eingebunden würden, müsste der Krisenstab aufgeboten werden. So lautet die Einsatzdoktrin im Baselbiet.

«Aber Reiniger will seinen Krisenstab präventiv einsetzen können», wirft Landrat Dominik Straumann, Kommandant der Stützpunkt-Feuerwehr Muttenz, dem Krisenstabschef vor. «Er hat mit seinem Auftritt beim Chienbäse Fakten schaffen wollen.» Das halte er ebenso für aufgeblasen, wie wenn man bei Schneefall präventiv die Bäume schütteln und die Äste von den Flocken befreien würde. Der Krisenstab sei in der letzten Eskalationsstufe aufzubieten.

Die Baselbieter Regierung stellt in der Fragestunde vom 21. März zum Vorgehen Reinigers in Abrede, dass der Krisenstab das Zepter während des Chienbäse übernommen habe. Ebenso wenig habe Reiniger Fakten für einen Präventiveinsatz schaffen wollen. Was der Auftritt des Krisenstabs am Liestaler Feueranlass aber darstellen sollte, darüber schweigt sich die Regierung aus.

Es dürfte eine Zwitterstruktur gewesen sein, die in der Kommandoführung nicht vorgesehen ist und von Straumann denn auch kritisiert wird: «Es zeigt, dass Patrik Reiniger im Kanton Baselbiet nicht angekommen ist und bestehende Strukturen nicht verstehen will. Indessen grünt es im Büro des Chefs des Krisenstabs.

Die «Schweizer Illustrierte» schickte ihm einen Kaktus, weil er es «nicht für nötig hielt», die Bevölkerung über die Katastrophen-Grossübung vorzuinformieren. «Patrik Reiniger, Sie haben Glück: Unser Kaktus kommt immer mit Vorwarnung!», hielt die Illustrierte fest.