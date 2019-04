Personelle Wechsel im Generalsekretariat der Baselbieter BUD

Katja Jutzi ist nach neun Jahren in der Rechtsabteilung seit 15 Monaten interimistische Generalsekretärin der BUD. Nun wählte die Regierung die 41-jährige promovierte Juristin definitiv in dieses Amt, wie die BUD am Dienstag mitteilte.

Neuer stellvertretender BUD-Generalsekretär wird Nico Buschauer, der seit Mitte 2018 für die Kommunikation zuständig ist. Der 37-Jährige wird in der neuen zusätzlichen Funktion Nachfolger von Markus Stöcklin, der Ende Juni in den vorzeitigen Ruhestand tritt und damit auch als Leiter der Rechtsabteilung aufhört.