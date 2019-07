Patientenautonomie statt Schutz vor sich selbst: Preisig hatte Glück

Das Urteil wurde interpretiert, als handle es sich um einen Grundsatzentscheid zum Thema Sterbehilfe. Dem ist aber nicht so: Es ist die juristische Aufarbeitung eines konkreten Einzelfalles. Es ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, Straftaten zu verfolgen, wenn ein Verdacht besteht. Genauso ist es die Aufgabe des Gerichts, das Recht durchzu­setzen, auch wenn dieses nicht allen gerecht erscheinen mag. Persönliche Haltungen spielen dabei keine Rolle. Das Gericht und die Staatsanwaltschaft haben sich nach den Regeln der Gewaltenteilung an Gesetze zu halten, die von der Politik geschaffen wurden.

Trotzdem wurde die Anklage wegen vorsätzlicher Tötung mit wenig Verständnis aufgenommen. Die folgende Auslege­ordnung soll Klarheit schaffen.

Die Gesetzeslage zur Suizid­hilfe in der Schweiz ist relativ liberal. Sterbehilfe ist erlaubt, wenn der Hilfeleistende nicht aus selbstsüchtigen Beweggründen handelt und der Sterbewillige urteilsfähig ist. Urteilsfähigkeit ist die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln. Bestehen Zweifel daran, ob der Patient zum Zeitpunkt der Sterbehilfe urteilsfähig ist, darf keine Suizidhilfe geleistet werden. Dies besagt auch die Richtlinie der Schweizerischen Akademie für Medizinische Wissenschaften (SAMW) und des Ärzteverbandes FMH, die für Ärzte massgebend ist. Das Gericht berücksichtigt diese.

Das heisst: Wo keine selbstsüchtigen Beweggründe ­ersichtlich sind, ist keine ­Bestrafung wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord möglich.

Einzig zu klären bleibt dann der Tatbestand der vorsätzlichen Tötung. Als vorsätzlich gilt eine Tötung bereits, wenn der Täter in Kauf nimmt, dem Opfer möglicherweise trotz Urteilsunfähigkeit beim Suizid zu helfen. Hier kommen die zwar nicht gesetzlichen, aber ethischen Richtlinien der SAMW und der FHM ins Spiel: Diese geben vor, dass der Arzt, der das Sterbemittel verschreibt, detailliert dokumentieren muss, die Urteils­unfähigkeit sorgfältig ausgeschlossen zu haben. Falls eine psychische Krankheit vorliegt, muss die Urteilsfähigkeit durch einen Facharzt (Psychiater) bestätigt werden. Hält sich ein Arzt an diese Richtlinien, kann weniger schnell auf Vorsatz geschlossen werden.

Am 15. Juni 2016 legte die Sterbehelferin Preisig nach vier persönlichen Gesprächen einer psychisch angeschlagenen Patientin eine Infusion, welche diese selber öffnete und wodurch diese verstarb. Ein psychiatrisches Fachgutachten, das die Urteilsfähigkeit bestätigen würde, fehlte. Das postmortal erstellte Aktengutachten des Forensikers Marc Graf wies auf eingeschränkte Erkenntnis­fähigkeit hin. Die Staatsanwaltschaft musste also davon ausgehen, dass Frau Preisig zumindest in Kauf genommen hatte, eine urteilsunfähige Frau in den Tod zu begleiten. Selbstsüchtige Beweggründe erkannte die Staatsanwaltschaft keine. Die Anklage wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord fiel also ausser Betracht, übrig blieb nur noch vorsätzliche Tötung.

Dies mag unverhältnismässig erscheinen, ist letztlich jedoch Folge einer Gesetzeslücke: Es fehlt eine Vorschrift, die es Ärzten verbietet, psychisch angeschlagenen Personen ohne psychiatrisches Gutachten beim Suizid zu helfen.

Das Gericht entschied sich haarscharf dafür, die Frau als überwiegend urteilsfähig anzusehen. Es stützte seinen Entscheid auf Grafs Gutachten, nach dem die verstorbene Frau in zwei von drei Punkten als fähig erachtet worden war, vernunftgemäss zu handeln. Glück für Frau Preisig, die nach Meinung des Gerichts ihre ärztliche Sorgfaltspflicht zwar massiv verletzt hatte, aber aufgrund der Urteilsfähigkeit der Patientin nicht wegen vorsätzlicher Tötung strafbar war.