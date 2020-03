Parlamente tagen trotz Coronavirus

In der Region Basel herrscht derzeit Ausnahmezustand. Weniger wegen des Coronavirus als vielmehr wegen der Fasnacht, die abgesagt werden musste und dann irgendwie doch stattgefunden hat.

Spätestens am Montag, wenn die Schule wieder anfängt, hält aber der Alltag wieder Einzug. Zumindest geht man davon aus, sollten die Behörden in den nächsten Stunden nicht weitere einschneidende Massnahmen ergreifen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Ein mögliches Szenario, das der Teilstab Pandemie des Kantons Baselland an seiner Sitzung am Mittwoch geprüft hat, wäre, die Schulen zu schliessen. Aber danach sieht es im Moment nicht aus.