Outdoor-Kunstwerke verunstaltet

An Ursula Pfisters Holzkonstruktion «Mit dem Kopf in den Wolken», die aus riesigen Schaukeln besteht, wurden Seile von den Querbalken gerissen. Cynthia Corays «Schauspiel in einem Holzbau» trägt nun einige Schmierereien und wurde mit Kieselsteinen verunreinigt.

«Tafelrunde« stark betroffen

Besonders schwer getroffen hat es Sabine Gysins Installation «Tafelrunde». «Wenn man im öffentlichen Raum ausstellt, muss man damit rechnen, dass etwas passieren kann», sagt Kitty Schaertlin, die gemeinsam mit Peter Thommen für «Visionen 19» verantwortlich ist. «Aber nicht, dass schon in den ersten zwei Wochen derart gewütet wird», schränkt Gysin ein. «Ich habe das Gefühl, hier hat sich Frust entladen.»

Sabine Gysin hat einen runden Tisch geschaffen. Genauso im Rund stehen Bänke um den Tisch. Die Konturen von Kontinenten zieren sie. Das Werk steht für den Willen zum Dialog, Bereitschaft zur Konfliktlösung, Gleichstellung trotz Ungleichheit. Die Themen der Arbeit sind Krieg, Umwelt, Digitalisierung sowie Flüchtlinge.

Die Tischplatte soll Platz bieten, eigene Gedanken zum Thema niederzuschreiben. Vieles, was den Tisch und die Bänke nun bedeckt, sind aber Schmierereien und Kritzeleien. Zugegeben, es gibt auch berührende Worte zu lesen. Etwa jene Zeilen, in kindlicher Schrift verfasst: «Papa, ich verewige Dich auf diesem Tisch. Ich vermisse Dich, ich hoffe, ich sehe Dich wieder im Himmel.»

Sicherheitsdienst eingesetzt

Die Besucher sind ausdrücklich aufgefordert, ihre Gedanken auf dem Tisch zu platzieren. Nur: «Was jetzt auf dem Tisch zu lesen ist, entspricht nicht den Inhalten, die ich mit meiner Arbeit thematisiere», sagt Sabine Gysin. Allerdings werte sie das Niedergeschriebene ebenso als Visionen. Es zeige ein Abbild unserer Gesellschaft. «Man weiss nicht wohin, wo man ist, wer man ist, ist nicht verbunden mit sich selbst», interpretiert Gysin. Spürbar seien Unsicherheit und Aufmerksamkeitsdefizite. Letzteres führt sie zurück auf die Digitalisierung, mit ihrer Möglichkeit zur Dauerberieselung. «Segen und Fluch zugleich.» Dies überfordere einen, beame einen in eine andere Sphäre.