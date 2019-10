Offiziell ist Daniela Schneeberger die richtige Ständeratskandidatin, aber...

Auch am Tag nach den nationalen Wahlen hält die Baselbieter FDP offiziell an ihrer Ständeratskandidatin fest. «Es gibt keine Zweifel daran, dass wir auch im zweiten Wahlgang mit Daniela Schneeberger antreten», sagt Parteipräsidentin Saskia Schenker. Ganz so klar scheint die Sache trotzdem nicht zu sein. Wie die BaZ weiss, gibt es in der ­Parteileitung Personen, die der Meinung sind, dass man Schneebergers Kandidatur nochmals überdenken sollte.