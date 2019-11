Nichtwähler sollen bestraft werden

Um das zu ändern, will Blatter Nichtwähler büssen, berichtet das Regionaljournal von SRF am Montag. Im Kanton Schaffhausen gibt es – als einziger Kanton in der Schweiz –seit über 100 Jahren eine solche Busse. Derzeit beträgt sie sechs Franken. Allerdings ist auch in Schaffhausen der Trend bei der Wahlbeteiligung sinkend, wenn auch auf höherem Niveau.