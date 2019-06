Neuer Job für Sabine Pegoraro

Am Dienstag informierte Regierungsrätin Sabine Pegoraro in eigener Sache. Nach 16 Jahren endet am 30. Juni 2019 ihre Tätigkeit als Regierungsrätin des Kantons Basel-Landschaft. «Es war eine interessante und herausfordernde Zeit, und ich bin der Baselbieter Bevölkerung dankbar, dass sie mir vier Mal ihr Vertrauen geschenkt hat», schreibt Pegoraro in einer Mitteilung.