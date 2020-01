Neue Anreize für Sozialhilfe

Die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes soll für den Kanton konstenneutral ausfallen. Allerdings sollen Mittel in der Höhe von 2,5 Millionen Franken für das «Assessmentcenter» zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag wurden bisher für Integrationsmassnahmen verwendet. Die Gesetzesvorlage geht nun in die Vernehmlassung, die bis Ende April 2020 dauert.

8'560 Sozialhilfebezüger im Baselbiet

2018 bezogen im Kanton Basel-Landschaft 8'560 Personen Sozialhilfe, was einer Quote von 3 Prozent entspricht. Der Nettoaufwand belief sich 2018 auf 281 Franken pro Einwohner. Hintergrund für die Neugestaltung der Sozialhilfe sind insgesamt sechs Vorstösse aus dem Baselbieter Parlament. So hatte der Landrat im April 2019 eine SVP-Motion für einen Systemwechsel bei der Sozialhilfe überwiesen. Kernpunkt jener Forderung ist eine Kürzung des Grundbedarfs um 30 Prozent von 986 auf 690 Franken pro Monat mit der Option, den Betrag über Motivationszulagen wieder erhöhen zu können. Die Regierung hatte schon letzten September mitgeteilt, dass sie die SVP-Motion zur Kürzung des Grundbedarfs bei der Sozialhilfe nur «moderat» umsetzen wolle.