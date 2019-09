Nach Zusammenstoss grosser Sachschaden

Am Freitagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, kam es auf der Münchensteinerstrasse (Höhe Autobahn A18) in Muttenz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstagmittag mitteilte.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr die 37-jährige Lenkerin von Muttenz herkommend auf der Münchensteinerstrasse in Richtung Münchenstein. Bei der Kreuzung der Autobahn A18 übersah die Lenkerin das ein Rotlicht. In der Folge kam es zur Kollision mit einem Personenwagen, welcher, von der Autobahn A 18 (Basel) herkommend, nach links in Richtung Muttenz abbiegen wollte.