Muttenz blickt optimistischer in die Zukunft

Muttenz war während Jahren die am stärksten verschuldete Gemeinde im Kanton Baselland. Dass im vergangenen Jahr zwölf Millionen Franken Schulden zurückerstattet werden konnten, ohne dass neues Fremdkapital aufgenommen werden musste, wertet Alain Bai als positives Zeichen. Dies habe sich auch in der letztjährigen Zinsbelastung widergespiegelt. Diesen Optimismus vermochte Markus Brunner (SVP), Präsident der Gemeindekommission, nicht gänzlich zu teilen. «Das strukturelle Defizit ist noch immer da», rief er an der Versammlung in Erinnerung.

Die Sonderfaktoren im vergangenen Jahr betrafen vor allem die Steuereinnahmen und insbesondere die Steuern aus Vorjahren, die um knapp fünf Millionen Franken höher ausfielen als budgetiert. Ein neuer Bewertungsansatz, der vermehrt Muttenzer statt kantonale Kennzahlen berücksichtigt, soll künftig eine verlässlichere Steuerbudgetierung ermöglichen.

Umstrittene Verzugszinsen

Künftig erhält die Gemeindeversammlung die Kompetenz zur Festlegung der Vergütungs- und Verzugszinsen. Grund für den entsprechenden Antrag von Peter Issler, Daniel Schneider (beide FDP) und Markus Brunner war die kürzlich erfolgte Erhöhung der Verzugszinsen auf sieben Prozent. Dies sei «unverhältnismässig», kritisierten die Antragsteller. Sowohl beim Vergütungs- wie auch beim Verzugszins liege Muttenz an letzter Stelle der Gemeinden im Baselbiet.

Finanzchef Alain Bai entgegnete, dass die Zinsen ein wichtiger Anreiz zur Bezahlung der Steuerschuld seien. «Die Verantwortung und Kompetenz über die Zinsen sollen in der gleichen Hand bleiben.» Das sah die Versammlung anders. Sie erklärte den Antrag mit 101 zu 100 Stimmen als erheblich.

Antrag zurückgezogen

Nicht zur Diskussion stand der Antrag 68 von Peter Issler und Daniel Schneider, in dem sie forderten, dass die Einwohnergemeinde der Bürgergemeinde jährlich 40'000 Franken überweist, damit diese auf die Entschädigung der Schweizer Salinen AG zur Salzbohrung auf der Rütihard verzichtet und so die umstrittenen Bohrungen verhindert. Issler und Schneider zogen ihren Antrag zurück.

«Wir spürten vonseiten Gemeinderat und Gemeindekommission keinerlei Unterstützung», begründete Schneider den Schritt. Zudem wollten sie sicherstellen, dass der Gemeinderat im laufenden Dialogverfahren Rütihard seine neutrale Haltung aufrechterhalten kann. «Hätte die Versammlung Ja oder Nein zu unserem Antrag gesagt, hätte der Gemeinderat künftig diese Position vertreten müssen. Das wäre womöglich kontraproduktiv gewesen.» Dass der Bürgerratspräsident selber betonte, die Bürgergemeinde sei auf das Geld nicht angewiesen, habe zudem gezeigt, dass das Hauptziel des Antrags bereits erreicht ist.