Mutmasslicher Bankräuber festgenommen

Der Festgenommene soll am 15. April und am 2. August die Filliale der BLKB überfallen haben. Die Polizei hat sich danach mit Fahndungsaufrufen und mit Überwachungsbildern an die Bevölkerung gewandt. Diese Hilfe führte nun also zur Festnahme auf Luzerner Kantonsgebiet. Über die Indentität des Verhafteten macht die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben und sie verweist auf die Unschuldsvermutung.