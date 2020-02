Mobilitätsstrategie 2035 abgelehnt

Die Regierung war aber nur bereit, den Vorstoss in der abgeschwächten Form eines Postulats entgegenzunehmen. Im Landrat erhielt die Regierung Unterstützung: Für einmal spannten CVP und SVP zusammen. Die parteiübergreiflichen Fraktionen beharrten aber auf einem Konzept für das Oberbaselbiet und blieben bis zum Schluss bei der Forderung, den Vorstoss in der Maximalvariante einer Motion zu überweisen. Der Vorstoss wurde mit 44 Nein zu 38 Ja bei 4 Enthaltungen abgelehnt.

Anders als im Birsigtal

Hanspeter Weibel (SVP) wehrte sich mit aller Deutlichkeit gegen den Vorstoss. Nicht nur für einen Teil, sondern für den ganzen Kanton Baselland sollte eine solche Strategie ausgearbeitet werden. «Es kann nicht sein, dass die Regierung nur für das Oberbaselbiet arbeitet.» Landrat Franz Meyer (CVP) gab ihm recht: «Es braucht eine einheitliche Mobilitätsstrategie.» Das Problem gebe es im ganzen Kanton.

SP-Landrätin Sandra Strüby meinte indessen, man könne das Oberbaselbiet nicht mit dem Birsigtal vergleichen. «Der Kanton soll den Lead übernehmen», sagte sie. In der Vergangenheit habe es schon so viele ähnliche Vorstösse gegeben – alle seien im Sand verlaufen. Es solle jetzt endlich etwas geschehen. Während sich die CVP/GLP- und die SVP-Fraktion gegen den Vorstoss der Grünen stellten, unterstrich Stephan Burgunder (FDP) die Wichtigkeit der Mobilität und erinnerte an die Anforderungen des Bundes.

Von unten nach oben

Diskussionen um die Mobilität müssten auf regionaler Ebene geführt werden. «Die Projekte müssen von den Gemeinden ­vorangetrieben werden, nicht vom Kanton», sagte Burgunder. Die FDP wäre der Regierung gefolgt und hätte bei einem Postulat mit Ja gestimmt, bei einer Motion aber nicht. Auch die Freisinnige Saskia Schenker unterstrich die Haltung ihrer Partei. Das Anliegen müsse um­gesetzt werden, meinte die FDP-Präsidentin. Das würde auch mit einem Postulat gehen.

Regierungsratspräsident Isaac Reber (Grüne) beharrte auf der Position der Regierung: «Der Kanton darf die Regionen auf keinen Fall gegeneinander ausspielen.» Seiner Ansicht nach gebe es nur einen Weg. Separate Lösungen für einzelne Regionen dürfe es nicht geben, gab Isaac Reber ziemlich deutlich zu ­verstehen.