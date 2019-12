Mobbingvorwürfe in der Gemeinde Binningen

Es klingt jeweils wie eine Drohung, wenn der Satz in den Büros der Binninger Gemeindeverwaltung fällt: «Wir sind dann oben, beim Häfelfinger.» So jeweils lässt der Gemeindeverwalter Christian Häfelfinger seine Untergebenen zu sich zitieren. Nach solchen Begegnungen kann es aus heiterem Himmel Verwarnungen hageln. Übereinstimmend berichten gut ein halbes Dutzend Mitarbeiter der BaZ, wie der Leiter der Verwaltung «sein Personal» anschreit, zusammenstaucht, auf den Tisch haut und Verwarnungen ausspricht. «Er verbreitet Angst und Schrecken wie in einem Schlachthof. Man weiss nie, welches Tier er ge­rade auswählt», sagt ein Betroffener, der nach einer resoluten Begegnung mit Kündigungsandrohung Herzrasen und Existenzängste bekam und den Arzt aufsuchen musste.