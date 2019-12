«Mit einem Lottosechser hat Glück nichts zu tun. Absolut nichts»

Einer dieser Glücksbringer in Schwarz ist Benno Koller aus Hölstein. Mit der BaZ spricht er über Menschen, die sich Russ im Gesicht wünschen, Glück und den Teufel, an den er nicht glaubt.

Herr Koller, einen Kaminfeger anzufassen, soll bekanntlich Glück bringen. Erleben Sie ­es oft, dass sich die Menschen freuen, wenn sie einem ­Kaminfeger begegnen?

Benno Koller: Das kommt tatsächlich immer wieder vor, wenn auch je länger, desto weniger. Die Menschen in unserer heutigen Gesellschaft wissen nicht mehr so genau, was der Kaminfeger tut. Das ist schon ein wenig schade, denn dadurch wird es immer schwieriger für unseren Beruf, Lernende gewinnen zu können. Es sind heute eher ältere Personen oder Leute aus dem nahen Ausland, die auf einen zukommen. Sie wollen den Kaminfeger berühren oder dass man ihnen etwas Russ auf die Wange streicht. Zum Jahreswechsel springen uns einige Kunden richtig an, um uns auf die Schultern zu klopfen. Das Jahresende ist die Hochsaison der Glückwünsche und der Hoffnung auf das eigene Glück.

Nervt es manchmal auch,nach einer Portion Glückgefragt zu werden?

Nein, das macht man gerne, das gehört dazu. Wir Kaminfeger ­geben das Glück gerne symbolisch weiter.

Wie fühlt sich das an, als Glückssymbol zu gelten?

Das ist natürlich etwas Schönes, etwas Traditionelles, das wir Kaminfeger weiterhin hochhalten. Wir können dieses Bild und Symbol aber nur noch pflegen. Aufbauen können wir darauf nicht mehr. Die Brandgefahr ist durch die modernen Heizsysteme ­etwas in den Hintergrund getreten. Heute dominiert in unserer Arbeit die gute, saubere Verbrennung und damit der Umweltschutz sowie das Vermeiden von CO2-Vergiftungen.

Sie sagen, Sie pflegen ­Traditionelles. Wie sieht ­das konkret aus?

Zum Beispiel, indem wir am 6. und 7. Januar zwei Kitas besuchen. Wir tragen unsere klassische Kleidung mit Zylinder, rotem Tuch um den Hals und einem goldenen, zu einem Ring geformten Kaminbesen. Wir bringen Glückwünsche mit. Danach überreichen wir eine symbolische goldene Münze. Wir sind auch oft an Hochzeiten dabei, um Spalier zu stehen. Zu meiner eigenen Hochzeit kamen 70 Kaminfegerinnen und Kaminfeger im traditionellen Outfit. Nach dem Gang durch das Spalier trägt der Bräutigam die Braut durch den zum Ring geformten Besen.

Wie würden Sie als Glücks-bringer Glück beschreiben?

Glück ist, wenn man auf dieser Erde und dazu noch in der Schweiz geboren wird und diese Welt dabei mit all ihren Schönheiten geniessen darf. Ich glaube, wenn man auch noch gesund ist und sich in einem intakten Umfeld bewegt, ist das das grösste Glück. Das Umfeld muss noch nicht einmal die Familie sein, aber intakt. Das macht glücklich, gerade wenn man in der stillen Zeit um Weihnachten dem Stress des Alltags entfliehen und runterfahren kann. Mit einem Lottosechser hat Glück nichts zu tun. Absolut nichts.