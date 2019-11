«Mit der Natur, nicht gegen sie»

Gut besetzt ist die Aula des Gym Liestal an diesem Freitagmorgen. Im Rahmen des Wahlkurses «Sicherung der Welternährung» ist es der Schule gelungen, den Insektenforscher, Landwirtschafts- und Entwicklungsexperten Hans Rudolf Herren einzuladen. Er ist Träger des Right Livelihood Award, der auch als alternativer Nobelpreis bezeichnet wird, und vieler anderer Auszeichnungen. Mit seiner Stiftung Biovison setzt er sich für nachhaltige Landwirtschaft und biologische Schädlingsbekämpfung in Afrika ein. Zudem war Herren Mitautor und Co-Vorsitzender des Weltagrarberichts, der 2008 erschienen ist. Der Wissenschaftler stammt aus dem Kanton Bern, heute lebt er in Kalifornien.