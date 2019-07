Mit Vollgas in die Hauptrolle

Wenn die schöne Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau langsam im Dunkel des Nachthimmels verschwindet und das Scheinwerferlicht auf die Bühne am Ufer des Thunersees fällt, dann hat ein Baselbieter seinen grossen Auftritt. Patrick Imhof spielt die Hauptrolle im Musical «Ich war noch niemals in New York», das die Thunerseespiele dieses Jahr zeigen. Der 48-Jährige ist in Oberwil aufgewachsen und hat dort die Matura absolviert, bevor er an der Basler Musikakademie Kontrabass und Schulmusik studierte.