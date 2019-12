Mit Vollanschluss zu weniger Staus

«Wir mussten etwa vierzig Jahre warten, und jetzt ist es so schnell gegangen», freute sich die Aescher Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger (FDP) am Spatenstich. «Aesch bigott bekommt ein Weihnachtsgeschenk, ein grosses, teures und bleibendes.» Der Vollanschluss werde für die nächsten Generationen von grossem Nutzen sein, so Hollinger. Denn auch künftige umweltfreundliche Autos, die ohne fossile Brennstoffe auskommen, benötigten eine gute Strasseninfrastruktur.

«Nun ist bald fertig mit dem Stau jeden Morgen und jeden Abend», sagte Marianne Hollinger weiter. Der Dorfkern von Aesch könne dank der Entlastung besser gestaltet werden, und das Industriequartier Aesch-Nord erhalte neue Entwicklungschancen. «Wir von Aesch werden alles geben, damit sich das Bauprojekt lohnt.»