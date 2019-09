Mit Humus das Klima retten

Ein Traktor zieht ein immer schwerer werdendes Gewicht quer über ein Ackerfeld. Am Rande des Feldes schaut das Publikum gebannt zu und fiebert mit, ob dieser Teilnehmer eine längere Distanz zurücklegen kann als seine Kontrahenten. Aus dem Auspuff des Traktors steigt schwarzer Rauch empor. Die Wolke, die hinter dem Gefährt herzieht, wird immer grösser. Ein Szenario, das dieses Wochen­ende bereits zum dritten Mal im Oberbaselbiet zu beobachten ist: am Tractor Pulling in Oltingen.