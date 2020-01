Miriam Locher alarmiert die Regierung

Der Xanax-Vorfall in Gelterkinden, als Mitte Januar ein 12-jähriger Schüler zugedröhnt auf­gefunden wurde, hat nicht nur die Öffentlichkeit aufgeschreckt, sondern jetzt auch die Politikerinnen und Politiker auf den Plan gerufen. Miriam Locher, Land­rätin, SP-Fraktionschefin und Kindergarten-Lehrerin, will der Baselbieter Regierung mit einem Postulat, das sie an der Landratssitzung vom 30.Januar 2020 einreichen wird, Beine machen. «Ich glaube, es ist dringend ­nötig,dass man sich mit dem Problem befasst», meint die Münchensteinerin.