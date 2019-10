Mehr Geld für Working Poor

Das akzeptiert der heute 64-Jährige nicht. Damit das Anliegen nicht versandet, hat er zusammen mit weiteren Politikern und mit Unterstützung humanitärer Organisationen wie Caritas beider Basel und ATD Vierte Welt eine Initiative lanciert und diese im Oktober 2017 eingereicht. In einem Monat, am 24. November, stimmt die Baselbieter Bevölkerung nun darüber ab.

Es geht um Ergänzungsleistungen. Anspruchsberechtigt sollen Familien sein, die wegen eines geringen Einkommens unter der Armutsgrenze leben – sogenannte Working Poor. Dabei sollen die Höhe des Einkommens, die Anzahl der Kinder und die Gesamtzahl der in der Familie lebenden Personen massgebend sein.

Bis auf die Vorgabe, das mindestens ein Kind jünger als 16 Jahre sein muss, setzt die nicht-formulierte Initiative keine weiteren Bedingungen. Die genaue Ausgestaltung sollen die Behörden festlegen und dabei den konkreten Bedarf der Familien und die Leistungsfähigkeit von Kanton und Gemeinden berücksichtigen.

Beispiel Solothurn

Das Komitee hat die Kantone Waadt, Tessin, Genf und Solothurn zum Vorbild, die bereits solche Ergänzungsleistungen kennen. Wie stark es die Baselbieter Haushaltskasse belasten würde, sollte die Initiative angenommen werden, darüber kann nur spekuliert werden. Barbara Scheibler vom Initiativkomitee orientiert sich am Nachbarkanton Solothurn. Hier wurden 2017 rund 6,5 Millionen Franken ausbezahlt, wovon 900 Familien profitiert haben.

Für die Anfangsphase rechnet Scheibler im Baselbiet jedoch mit Kosten von 20 Millionen Franken. Dies, weil der Anspruch erst erlischt, wenn das jüngste Kind 16 Jahre alt ist. Der Kanton Solothurn hat die Grenze bei 6 Jahren angesetzt. «Zur Erinnerung», sagt Scheibler am Dienstag im Restaurant Falken in Liestal: «Der Kanton hat in seiner letzten Rechnung einen Gewinn von 56 Millionen ausgewiesen.»