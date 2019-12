Mann in Pratteln überfallen

Der 30-jährige Mann wollte am Samstag um etwa 23.30 Uhr eine Tankstelle an der Hardstrasse in Pratteln BL aufsuchen, als er von zwei unbekannten Männern beim Kreisverkehr vor dem Wellnesszentrum Aqua Basilea angerempelt wurde, wie es in einer Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft vom Dienstag heisst.