Mai – ein Monat voller Märkte

Mit Arlesheim und Waldenburg folgen heute zwei Aushängeschilder der regionalen Marktszene. An beiden Orten spielt die Kulisse eine zentrale Rolle. «Der beste Markt im schönsten Dorfkern», frohlockt Barbara Jenzer schmunzelnd. Sie ist Mitorganisatorin des «Arleser Märts», an dem 150 Standbetreiber teilnehmen. «Wir hätten Nachfragen für fast doppelt so viele», sagt Jenzer. Doch der Markt soll kompakt und übersichtlich bleiben.

Nur ein Drittel der Stand­betreiber sind professionelle Marktfahrer. Der Rest besteht aus lokalem Gewerbe und pri­vaten Handwerkern. «So haben wir einen guten Mix, der viele verschiedene Bedürfnisse anspricht.» Dazu gehören auch das kulinarische Angebot sowie die Auftritte der Musikschule und der Märchenfee.

Lokales kommt zum Zug

Der Markt sei ein wichtiger sozialer Treffpunkt für alle Arlesheimer, sagt Jenzer. Während die Umsätze bei den Waren eher rückläufig sind, nimmt die soziale Bedeutung zu, glaubt die Mitorganisatorin. Dies beobachtet auch Susanne Wanzenried, Marktchefin in Gelterkinden. Hier ist der Dorfplatz das Herz des Marktes. Von da aus zieht er sternförmig fünf Strassen entlang, wobei in der Rössligasse der Flohmarkt mit Antiquitäten und Gebrauchtem lockt.

Mit 180 Ständen gehört der Gelterkinder Frühlingsmarkt zu den grösseren in der Region. Die Organisatoren achten auf eine gute Mischung. «Es ist ganz wichtig, dass viel Lokales zum Zug kommt», ist Susanne Wanzenried überzeugt. So erhalten unter anderem die Behindertenwerkstatt Opalinus, der Verein Abri sowie Schulen Platz, um ihr Handgefertigtes zu präsentieren. Weil der Gelterkinder Markt immer am Mittwoch vor Auffahrt stattfindet, eignet er sich ideal für ein grosses Dorffest bis in die frühen Morgenstunden hinein. Man sagt, es gebe Einzelne, die am nächsten Morgen direkt an den Banntag gehen.

Kunsthandwerk nimmt zu

Die meisten Märkte haben einen ganz eigenen Charakter. Sei es wegen eines speziellen Themas oder nur schon aufgrund der Umgebung. Auf den Waldenburger Markt trifft beides zu. In die historische Umgebung mit der alten Stadtmauer und den Häusern passt ein Mittelaltermarkt perfekt, dachten sich die Organisatoren um Claudia Tschudin vor einigen Jahren. Seitdem gehört das mittelalterliche Handwerk zum festen Bestandteil. Seife kneten, Bogen bauen, Papier schöpfen, Steine klopfen oder mittelalterliches Frisieren versetzen die Besucher in längst vergangene Zeiten. ­Speziell in diesem Jahr sind die szenischen Darbietungen zum Theaterstück «Dunnerwätter über Waldenburg», das als Freilichtspiel im August das Tal verzaubern soll.