Linke Ex-Nationalrätin mischt ihre Gemeinde auf

An der Abstimmung vom 20. Oktober geht es in Augst um viel. Um die Teilnahme am Baselbieter Jahrhundertprojekt Salina Raurica, das im Zonenplan «Augst-West Siedlung und Landschaft» definiert ist. Es geht um 150 Wohnungen, um bereits festgelegte Kita-Standorte, um einen gemeinsamen Schulhausbau mit Pratteln, um ÖV-Angebote und Fahrpläne, um die Verlegung der Rheinstrasse, um den Schutz des Rheinuferwaldes und um vieles mehr. Mit den Worten des Augster Gemeindepräsidenten Andreas Blank: «Es geht um sechs bis sieben Jahre Arbeit, wo sich Verbände, Kanton, Gemeinde und Landeigentümer um eine ausgewogene Lösung für die Entwicklung von Augst bemüht haben.» Es sei eine Lösung, die am Schluss von allen Gremien für gut befunden worden ist.