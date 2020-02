Liestaler Vereine fordern den Bau einer Stadthalle

Dem Initiativkomitee schwebt eine Halle für 1000 bis 1500 Personen vor, in der von Konzerten über Fasnachtsaktivitäten bis zu politischen Versammlungen alles möglich ist. Denise Döbeli, Leiterin der Liestaler Tanz- und Musicalschule Move in Arts, wünscht sich ebenfalls eine solche Halle. Alle 18 Monate führt sie ein Musical auf: «Das letzte Mal mussten wir ins Musical-Theater in Basel ausweichen. Dort ist es zwar grossartig, doch es macht keinen Sinn, dass 3500 Liestaler Zuschauer nach Basel müssen, um ein Musical aus Liestal zu sehen. Wir würden den Anlass gerne in Liestal behalten», sagt Döbeli.

Im Initiativkomitee sitzen auch Yvonne und Eric Rütsche. Ihr Kulturhotel Guggenheim hat einen Saal für Veranstaltungen, der jedoch viel kleiner ist: «Das Komitee kam auf uns zu, weil sie befürchteten, wir könnten eine neue Stadthalle als Konkurrenz sehen. Im Gegenteil, wir sehen das als Gewinn», sagt Eric Rütsche. Eine Kantonshauptstadt brauche ein solches Lokal. «Wir haben als Konzertveranstalter grössere Konzerte im Saal des Hotel Engel durchgeführt. Doch wie es dort weitergeht, ist ungewiss», sagt Eric Rütsche.

Zukunft ungewiss

Der Engel-Saal gehört der Stadt Liestal, wird jedoch vom Hotel bewirtschaftet. Bis vor einem Jahr stand der Saal den Vereinen an zwölf Wochenenden im Jahr zur Miete zur Verfügung. Seit der Hotelinhaber den Managementvertrag mit Liestal gekündigt hat, ist nicht klar, wie es weitergeht. Laut Saladin ist die Problematik um den Engel-Saal jedoch nur ein Nebenschauplatz: «Die meisten Vereine verschmähen den Engel-Saal seit eh und je. Und die Infrastruktur ist ungenügend. Auch wenn die Stadt dort eine Lösung findet, wollen wir eine Stadthalle.»

Die nichtformulierte Gemeindeinitiative fordert, dass der Stadtrat von Liestal der Stimmbevölkerung innerhalb von zwei Jahren eine Abstimmungsvorlage für den Bau der Stadthalle vorlegt.

Dass sich die Stadt dies finanziell nicht leisten kann, hält die Initianten nicht von ihrem Vorhaben ab. Saladin schätzt die Kosten für den reinen Bau des Gebäudes auf rund sieben Millionen Franken. «Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die Bürgergemeinde soll sich mit einer Trägerschaft am Bau beteiligen. Sie hat schliesslich den gesetzlichen Auftrag, in die Kultur zu investieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Banken oder Versicherungen ein Interesse daran hätten.»

Das nötige Land solle kostenlos zur Verfügung gestellt werden. «Ich bin dabei, eine Karte zu erstellen, auf der zu sehen ist, wo die Stadt und die Bürgergemeinde Land besitzen.» Sein bevorzugter Standort wäre der alte ­Gitterli-Fussballplatz. «Die Verkehrsanbindung ist perfekt, es hat Parkplätze und es gäbe aufgrund der Lage sicher auch nicht viele Einsprachen.»